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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
16:01  29 ноября 2017 1

УГМК сохранила влияние на севере региона. В Серове избран новый мэр

Встреча с партийным активом Северного управленческого округа. Свердловская область, Серов, куйвашев евгений, швиндт сергей, бердникова елена, серов, храм во имя преображения господня
Кандидатура Елены Бердниковой устроила и градообразующее предприятие, и региональные властиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты гордумы Серова избрали нового главу города. Как «URA.RU» сообщили участники заседания, 29 ноября на этот пост единогласно переизбрана действующий мэр Елена Бердникова.

На конкурс по выборам главы Серова изначально заявлялись трое. Помимо Елены Бердниковой документы подавал еще один ставленник ПАО «Надеждинский металлургический завод» (входит в структуру УГМК) Владимир Чертовиков и независимый кандидат, «варяг» Александр Малков. Последний впоследствии был забракован конкурсной комиссией.

В финал, как и прогнозировало «URA.RU», вышли два ставленника УГМК. За Владимира Чертовикова, который считался техническим оппонентом Бердниковой, не проголосовал ни один из депутатов гордумы. Действующего мэра поддержали все 25 народных избранников.

Бердникова 14 лет проработала в финансовом отделе ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (ныне ПАО «Надеждинский металлургический завод»). В 2012 году она из числа депутатов была избрана главой Серовского городского округа с полномочиями председателя думы. В ходе реформы системы власти в городе теперь эти должности разведены.

Нового спикера депутаты изберут на очередном заседании думы 5 декабря. По информации источников «URA.RU» в гордуме, председателем станет также ставленница «Надеждинского метзавода» депутат Ольга Чернецова, которая является заместителем директора предприятия по общим вопросам.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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