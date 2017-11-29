{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Курганской области
17:16  29 ноября 2017 0

Курганец «отблагодарил» подростка за помощь, ударив ножом

Тактико-специальное учение
Юношу ранили ножом в животФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане 28-летний местный житель проведет за решеткой 11 лет за убийство подростка. Трагедия произошла в новогоднюю ночь на территории Юргамышского района, рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Ночью с 31 декабря на 1 января 2017 года компания молодых людей выехала в деревню Падун из Кургана. Уже в населенном пункте водитель машины не справился с управлением и съехал с дороги, так как был пьян. Мимо проходили местные подростки. Увидев, что незнакомцы попали в беду, они помогли им вытолкнуть машину. Однако позже между компаниями произошел конфликт. Выпивший курганец достал нож и ударил одного из подростков в живот. Юношу доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Во время следствия и на суде обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором Юргамышского районного суда мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Осужденный попытался обжаловать решение, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений. Приговор суда вступил в законную силу.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров