Курганец «отблагодарил» подростка за помощь, ударив ножом

В Кургане 28-летний местный житель проведет за решеткой 11 лет за убийство подростка. Трагедия произошла в новогоднюю ночь на территории Юргамышского района, рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ночью с 31 декабря на 1 января 2017 года компания молодых людей выехала в деревню Падун из Кургана. Уже в населенном пункте водитель машины не справился с управлением и съехал с дороги, так как был пьян. Мимо проходили местные подростки. Увидев, что незнакомцы попали в беду, они помогли им вытолкнуть машину. Однако позже между компаниями произошел конфликт. Выпивший курганец достал нож и ударил одного из подростков в живот. Юношу доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Во время следствия и на суде обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором Юргамышского районного суда мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Осужденный попытался обжаловать решение, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений. Приговор суда вступил в законную силу.