Путин объявил о выходе экономики из кризиса

Президент России Владимир Путин заявил о том, что выход экономики России из кризиса является главным итогом 2017 года.
Он считает, что рецессия вошла в стадию устойчивого развития и роста, передает «Национальная служба новостей». Заявление глава государства сделал в депо железнодорожной станции «Москва-Киевская», где встречался с трудовым коллективом.
«Реальные зарплаты выросли в среднем на 3%, хотя в каждом регионе процесс проходит по-своему. Также позитивным моментом является прогресс в сферах обороноспособности, безопасности. Сделаны заметные шаги к укреплению нашей независимости и суверенитета», — цитирует Путина издание «Экономика сегодня». В финале встречи президент призвал молодых специалистов осваивать цифровые технологии.