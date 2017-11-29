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29 ноября 2017
22:58  29 ноября 2017 0

Патриарх Кирилл: каждый год у РПЦ появляется по 1300 новых храмов

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане
Всего у Русской церкви 36 878 храмов или других помещений, рассказал онФото: Владимир Андреев © URA.RU

Общее количество храмов Русской православной церкви ежегодно увеличивается на 1340, заявил патриарх Кирилл на открытии Архиерейского Собора в Москве.

«В Русской церкви 36 878 храмов или иных помещений, где совершается литургия», — цитирует священнослужителя телеканал 360. Патриарх Кирилл подчеркнул при этом, что речь идет не только о храмах в России, но и обо всех церквях на канонической территории Московского патриархата.

В своей речи глава РПЦ также отметил, что за последние восемь лет появилось 303 новых епархии, количество монастырей выросло с 804 до 944, начиная с 2009 года, а общее число священников превышает 40 тысяч.

Ранее «URA.RU» опубликовало репортаж о работе Архиерейского собора РПЦ. Он открылся на фоне новой волны слухов о недостоверности екатеринбургских останков царской семьи и о ритуальном убийстве, которые исходили из недр самой церкви.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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