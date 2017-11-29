{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
16:38  29 ноября 2017 0

РПЦ проводит архиерейский собор в обстановке полной секретности

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане
Патриарх Кирилл заявил, что каждый год РПЦ открывает 1340 новых храмовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня, 29 ноября, началась работа Архиерейского собора РПЦ. Он открылся на фоне новой волны слухов о недостоверности екатеринбургских останков царской семьи и о ритуальном убийстве, которые исходили из недр самой церкви. Как в Храме Христа Спасителя проходило главное церковное событие этого года — в репортаже «URA.RU».

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, священники, рпц, клир, плпы, попы, священнослужители, предстоятели церкви, архиереи, архиерейский собор, христиане
Собравшиеся голосуют за принятие регламента Архиерейского собора
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собор пропитался духом истории, а события 1917 года стали основной темой обсуждения. За час до начала мероприятия прошел молебен. Во время него в Храм Христа Спасителя внесли мощи патриарха Тихона, подвергавшегося гонениям большевиков. Было видно, что сегодня в храме проходит внутрикорпоративное мероприятие, на котором священники вынужденно терпят прессу и православную паству.

На собор приехали тысячи высших иерархов РПЦ с разных концов света. Друг с другом они говорили редко — большую часть времени кто-то чинно сидел, дожидаясь начала, а кто-то смотрел в экран своего телефона.

Работа началась с утверждения рабочих органов собора — секретаря, членов президиума и различных комиссий. «Принято единогласно», — говорил председатель еще до того, как некоторые собравшиеся успевали поднять руки для голосования. Драматургия очень напоминала партийные съезды.

После этого к собравшимся обратился патриарх Кирилл. Он отметил, что сегодня церковь многочисленна, как никогда.

«На начало 2017 года в нашем штате состоит 39 414 клириков, за год прирост составил 521 человек. Мы имеем 36 878 храмов, годовой рост храмов составляет 1340», — рассказал святитель.

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, священники, рпц, храм христа спасителя, патриарх кирилл, гундяев кирилл, клир, попы, священнослужители, предстоятели церкви, архиереи, архиерейский собор, христиане, ххс
Начало своей речи патриарх посвятил гонениям на Церковь с началом революции 1917 года
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После речи патриарха журналистов попросили удалиться из зала. Корреспондентам заявили, что все 13 заседаний собора будут проходить в обстановке секретности. Пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков объяснил, что такое решение традиционно для всех архиерейских соборов и журналистов уведомят об итогах постфактум. «Самые обсуждаемые вопросы — духовное образование, церковная работа с молодежью, тема внутрицерковного устройства, жизнь в новых епархиях. За последние годы церковь существенно увеличилась, эта тема требует анализа и обсуждения. Будет обсуждаться и тема екатеринбургских церковных останков», — заявил Волков.

Тема достоверности останков царской семьи актуальна для Церкви, однако окончательного решения по ним собор не вынесет, заверил корреспондента «URA.RU» архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. «Для нас нет задачи добиться решения к определенной дате, есть задача с подтверждением подлинности. Сейчас проходят исторические и биологические экспертизы. На получение результатов потребуется время. Сейчас мы находимся в терпеливом ожидании правды», — рассказал Феофилакт.

В целом архиереи общались с журналистами неохотно. Пять иерархов, к которым корреспондент «URA.RU» обратился за комментариями, отказались говорить, четыре из них сослались на то, что впервые принимают участие в архиерейском соборе и не обладают достаточной информацией.

Архиерейский собор РПЦ будет проходить до 6 декабря. Последний архиерейский собор РПЦ проходил в 2016 году и носил экстренный характер: иерархи вырабатывали единую позицию РПЦ по вселенскому православному собору на Крите.

1/7
Основной темой Собора стало восстановление патриаршества в 1917 году. Оно было отменено Петром I. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров