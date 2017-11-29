РПЦ проводит архиерейский собор в обстановке полной секретности

16:38 29 ноября 2017 0

Патриарх Кирилл заявил, что каждый год РПЦ открывает 1340 новых храмов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня, 29 ноября, началась работа Архиерейского собора РПЦ. Он открылся на фоне новой волны слухов о недостоверности екатеринбургских останков царской семьи и о ритуальном убийстве, которые исходили из недр самой церкви. Как в Храме Христа Спасителя проходило главное церковное событие этого года — в репортаже «URA.RU».

Собравшиеся голосуют за принятие регламента Архиерейского собора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собор пропитался духом истории, а события 1917 года стали основной темой обсуждения. За час до начала мероприятия прошел молебен. Во время него в Храм Христа Спасителя внесли мощи патриарха Тихона, подвергавшегося гонениям большевиков. Было видно, что сегодня в храме проходит внутрикорпоративное мероприятие, на котором священники вынужденно терпят прессу и православную паству.

На собор приехали тысячи высших иерархов РПЦ с разных концов света. Друг с другом они говорили редко — большую часть времени кто-то чинно сидел, дожидаясь начала, а кто-то смотрел в экран своего телефона.

Работа началась с утверждения рабочих органов собора — секретаря, членов президиума и различных комиссий. «Принято единогласно», — говорил председатель еще до того, как некоторые собравшиеся успевали поднять руки для голосования. Драматургия очень напоминала партийные съезды.

После этого к собравшимся обратился патриарх Кирилл. Он отметил, что сегодня церковь многочисленна, как никогда.

«На начало 2017 года в нашем штате состоит 39 414 клириков, за год прирост составил 521 человек. Мы имеем 36 878 храмов, годовой рост храмов составляет 1340», — рассказал святитель.

Начало своей речи патриарх посвятил гонениям на Церковь с началом революции 1917 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После речи патриарха журналистов попросили удалиться из зала. Корреспондентам заявили, что все 13 заседаний собора будут проходить в обстановке секретности. Пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков объяснил, что такое решение традиционно для всех архиерейских соборов и журналистов уведомят об итогах постфактум. «Самые обсуждаемые вопросы — духовное образование, церковная работа с молодежью, тема внутрицерковного устройства, жизнь в новых епархиях. За последние годы церковь существенно увеличилась, эта тема требует анализа и обсуждения. Будет обсуждаться и тема екатеринбургских церковных останков», — заявил Волков.

Тема достоверности останков царской семьи актуальна для Церкви, однако окончательного решения по ним собор не вынесет, заверил корреспондента «URA.RU» архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. «Для нас нет задачи добиться решения к определенной дате, есть задача с подтверждением подлинности. Сейчас проходят исторические и биологические экспертизы. На получение результатов потребуется время. Сейчас мы находимся в терпеливом ожидании правды», — рассказал Феофилакт.

В целом архиереи общались с журналистами неохотно. Пять иерархов, к которым корреспондент «URA.RU» обратился за комментариями, отказались говорить, четыре из них сослались на то, что впервые принимают участие в архиерейском соборе и не обладают достаточной информацией.

Архиерейский собор РПЦ будет проходить до 6 декабря. Последний архиерейский собор РПЦ проходил в 2016 году и носил экстренный характер: иерархи вырабатывали единую позицию РПЦ по вселенскому православному собору на Крите.