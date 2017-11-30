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30 ноября 2017
29 ноября 2017
06:41  30 ноября 2017 0

СМИ сообщили о доследственной проверке после неудачного запуска с космодрома «Восточный»

Роскосмос, космос, космодром, запуск ракеты
По одной из версий, сбой произошел из-за системной ошибки разгонного блока «Фрегат»Фото: Роскосмос

Неудачный запуск с космодрома «Восточный», в результате чего было потеряно 19 космических аппаратов, стал поводом к доследственной проверке в отношении руководства ракетно-космической отрасли. Вопросы у следователей возникли к гендиректору НПО Лавочкина Сергею Лемешевскому и первому заместителю гендиректора корпорации «Роскосмос» Александру Иванову.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в следственных органах, о повторяющейся ошибке в работе блока спутниковой навигации, которая входит в систему управления разгонного блока «Фрегат» было известно обоим руководителям. Несмотря на это они посчитали, что системный сбой никак не скажется на выводе спутников на заданную орбиту и дали добро на запуск.

В самом НПО Лавочкина уверены, что причина неудачи никак не связана с разгонным блоком, сообщает издание.

В то же время, по другой версии, к нештатной ситуации привела несогласованность полетных заданий ракеты-носителя и разгонного блока.

Напомним, спутники были потеряны 28 ноября при запуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Из 19 аппаратов лишь два были российскими — спутник Росгидромета «Метеор-М», студенческий аппарат МГТУ «Бауманец-2». Еще 17 принадлежали Канаде, Японии, Швеции, США и Германии. По данным Роскосмоса, все спутники упали в океан.

Евгений Александров
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