Ноябрьский бизнесмен получил разрешение на строительство высотки через суд

08:36 30 ноября 2017 0

Ноябрьский олигарх поставил городскую администрацию в неудобное положение Сергей Маландий

Арбитражный суд ЯНАО обязал администрацию Ноябрьска выдать разрешение компании Анатолия Гампеля на строительство высотки в центре города. В планах предпринимателя отстроить 10-этажное здание, которое превзойдет этажностью все строения в Ноябрьске. В высотке найдется место для ресторана, кафе, отеля и жилых апартаментов.

В конце 2016 года на публичных слушаниях, которые инициировала городская администрация, ноябряне отказались согласовать разрешение на стройку. Жители дома, соседствующего с участком застройки, были обеспокоены тем, что их самая первая в городе пятиэтажка может пострадать от ударов сваебоя.

Согласия жильцов не помогли получить даже заверения в том, что фундамент у здания планируется ленточный и сваи забивать не будут. В сердцах Анатолий Гампель пообещал тогда жителям первой городской пятиэтажки, у кого появится трещина в квартире, предоставить апартаменты в своем новом доме.

Решение арбитража вступило в силу 17 ноября 2017 года, и ООО «Риэлт-Аляска», принадлежащее Анатолию Гампелю, намерено получить разрешение на строительство от администрации города согласно постановлению суда.

За этот год, по словам предпринимателя, в подготовку строительства комплекса уже вложено 35 миллионов рублей. И если по какой-либо причине администрация все же откажет компании в предоставлении места под застройку, хозяин известного на севере холдинга «Аляска» намерен взыскать эти средства с городской администрации.

Впрочем, этот сценарий кажется маловероятным, в том числе из-за того, что, по информации «URA.RU», не так давно у ноябрьского бизнесмена состоялась встреча с высшим руководством ЯНАО, где были достигнуты некоторые договоренности по строительству компанией Анатолия Гампеля одного из значимых социальных объектов по заказу и за счет округа. Анатолий Гампель, как и представители городской администрации, пока воздержались от комментариев о том, что это может быть за социально-значимый объект.

Что касается выдачи разрешения на строительство высотки, источники из ноябрьского муниципалитета рассказали о том, что препятствия строительству никто не чинил и не собирается. На публичных слушаниях по согласованию строительства с жителями города надеялись получить позитивный отзыв. Но жители Ноябрьска, привыкающие к тому, что к их мнению начали прислушиваться, немного перегнули со своим желанием решить собственные жилищные проблемы за счет строителя.