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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:55  30 ноября 2017 4

«За Поклонскую надо молиться, чтобы Господь ей послал разумение». В Доме Романовых резко ответили на демарш депутата

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
В Доме Романовых призвали молиться за скорейшее духовное исцеление Натальи ПоклонскойФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов отреагировал на демарш Натальи Поклонской. Ранее, напомним, она приняла решение вернуть главе дома Романовых Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн врученный ею в связи с присоединением Крыма орден святой Анастасии Узорешительницы. Причиной возврата ордена Поклонская назвала реакцию Дома Романовых на фильм «Матильда».

О том, что случилось, почему на самом деле у Поклонской не было дворянских титулов и стоит ли за нее молиться — в блиц-интервью «URA.RU» с Александром Закатовым.

— Александр Николаевич, как вы восприняли такое решение? Как его стоит трактовать?

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Демарш Натальи Поклонской обидел представителей Дома Романовых
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Желание вернуть врученный ранее орден свидетельствует о печальном состоянии души и ума г-жи Поклонской. Ведь ее отметили за участие в деле восстановления исторической справедливости — возвращения Крыма в состав России. И что мы видим сегодня? Поклонская отказывается от почестей из-за того, что кто-то неправильно, по ее мнению, отнесся к какому-то фильму. Это, конечно, смешно и нелепо.

— А как Дом Романовых все же воспринял фильм «Матильда»?

— Позиция Российского императорского дома Романовых и его главы ничем не отличается от позиции Русской православной церкви. Она заключается в том, что фильм — кощунственный и неправдивый, однако запрещать его не следует, поскольку запрет лишь создаст ему лишнюю рекламу. Скандалить и возвращать с любовью данную награду — ну, это, знаете… Это показывает, что г-жа Поклонская находится в каком-то сектантствующем состоянии. Получается, что она не уважает не только императорский дом, но и Русскую православную церковь. Ей надо разобраться в своей душе, поэтому мы ей желаем скорейшего исцеления, прежде всего духовного. Кроме того, в ее заявлении немало путаницы…

— Александр Николаевич, а что перепутал депутат?

— Никаких титулов ей никто не жаловал. Причисление к императорскому ордену дает права на дворянское достоинство, но это никакие не титулы! Императорские ордена — это почетная корпорация, объединение людей, у которых нет жестких обязанностей, но есть моральная ответственность за продолжение своего служения. Это знак уважения и любви со стороны императорского дома, а также признание определенных заслуг. Отказ от этого выглядит нелепо и свидетельствует о непонимании сути.

— Наталья Поклонская цитирует и «так называемого представителя объединения членов семьи Романовых в России, г-на Арцишевского», который заявлял, что в фильме «Матильда» «нет ничего обидного»…

— Ну, это вообще абсурд! Г-н Арцишевский на протяжении многих лет выступал с лживыми заявлениями в отношении императорского дома, его позиция совершенно не отражает позицию великой княгини Марии Владимировны. Ссылаться на него — это как возвращать президенту награду и апеллировать к мнению Навального! Г-жа Поклонская должна разобраться в своем умственном настрое, разобраться в фактах, а уже потом делать свои эпатажные заявления. Думаю, ей это сделано по той причине, что она видит, что интерес к ней угас, тема ушла. За нее надо молиться, чтобы Господь ей послал разумение.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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