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30 ноября 2017
29 ноября 2017
10:20  30 ноября 2017 14

«Вот ваше истинное лицо!» Поклонская со скандалом вернула орден за Крым императорскому дому

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Наталья Поклонская продолжает бороться за честь покойного императораФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от ордена «За сохранение мира на Крымской земле», который в 2014 году ей вручила глава Российского Императорского Дома Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн. Причиной отказа парламентария от награды стала позиция княгини по фильму «Матильда».

На своей странице в Facebook Поклонская опубликовала развернутый ответ княгине, обвинив Императорский дом в лицемерии. По мнению депутата, Мария Мухранская-Гогенцоллерн и ее представители относятся к категории людей, которые в начале прошлого века были причастны к сговорам против Николая II и участвовали в его свержении. «Вот истинное лицо таких объединений, спекулирующих на царской фамилии. Очень похоже на ситуацию 1907—1917 годов, когда Государя не просто критиковали, а готовили целые комбинации по его дискредитации и свержению с престола его же ближайшие родственники», — пишет Поклонская.

Поклонская заявила, что не нуждается в дворянских титулах, присвоенных ей Императорским домом. Она добавила, что и дальше будет защищать честь и достоинство царской семьи и Родины, поскольку считает это святым долгом.

Княгиня Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн и ее представитель ранее заявили, что не видят в запрете картины Алексея Учителя «Матильда» никакого смысла. По мнению княгини, «ни из какой личности, даже из святых и героев, нельзя делать священную корову».

Ранее Поклонская высмеяла низкие кассовые сборы «Матильды» в российских кинотеатрах, назвав режиссера картины «жуликом», а сам фильм — «халтурой и кощунством». В ответ на это адвокат режиссера Константин Добрынин заявил, что Учитель может подать в суд на Поклонскую за оскорбления, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как напоминает «Национальная служба новостей», картина Учителя «Матильда» получила награду «За вклад в мировое искусство» на неделе российского кино в Великобритании.

Сергей Макеев
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