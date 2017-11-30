10:20 30 ноября 2017 14

Наталья Поклонская продолжает бороться за честь покойного императора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от ордена «За сохранение мира на Крымской земле», который в 2014 году ей вручила глава Российского Императорского Дома Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн. Причиной отказа парламентария от награды стала позиция княгини по фильму «Матильда».

На своей странице в Facebook Поклонская опубликовала развернутый ответ княгине, обвинив Императорский дом в лицемерии. По мнению депутата, Мария Мухранская-Гогенцоллерн и ее представители относятся к категории людей, которые в начале прошлого века были причастны к сговорам против Николая II и участвовали в его свержении. «Вот истинное лицо таких объединений, спекулирующих на царской фамилии. Очень похоже на ситуацию 1907—1917 годов, когда Государя не просто критиковали, а готовили целые комбинации по его дискредитации и свержению с престола его же ближайшие родственники», — пишет Поклонская.

Поклонская заявила, что не нуждается в дворянских титулах, присвоенных ей Императорским домом. Она добавила, что и дальше будет защищать честь и достоинство царской семьи и Родины, поскольку считает это святым долгом.

Княгиня Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн и ее представитель ранее заявили, что не видят в запрете картины Алексея Учителя «Матильда» никакого смысла. По мнению княгини, «ни из какой личности, даже из святых и героев, нельзя делать священную корову».



Ранее Поклонская высмеяла низкие кассовые сборы «Матильды» в российских кинотеатрах, назвав режиссера картины «жуликом», а сам фильм — «халтурой и кощунством». В ответ на это адвокат режиссера Константин Добрынин заявил, что Учитель может подать в суд на Поклонскую за оскорбления, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как напоминает «Национальная служба новостей», картина Учителя «Матильда» получила награду «За вклад в мировое искусство» на неделе российского кино в Великобритании.