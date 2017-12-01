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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:05  01 декабря 2017 0

Составлен список худших российских фильмов

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, зрительный зал, кинотеатр, кино, экран, кинозал
Антирейтинг был составлен на основании отзывов зрителейФото: depositphotos.com © URA.RU

Специалисты составили список российских фильмов, которые получили наибольшее количество негативных отзывов от зрителей. За основу были взяты отклики на сервисе «Кинопоиск». В рейтинг вошли ленты, выпущенные на экраны за период с 2007 по 2017 год.

Первую строчку в антирейтинге занял фильм «Защитники» о людях с суперсопосбностями, вышедший в прокат в 2017 году, пишет информагентство Nation News. Кинокартина подавалась как российский ответ Marvel и умудрилась собрать в прокате почти пять миллионов долларов.

На второй строчке расположился ремейк культовой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», вышедший в 2014 году. Несмотря на наличие звезд кинематографа — Геннадия Хазанова, Михаила Ефремова, Ларисы Удовиченко и Анастасии Задорожной, зритель картину не оценил, сообщает «Федеральное агентство новостей». Режиссер и продюсер Максим Воронков заработал на фильме чуть больше 10 млн рублей. На съемки же потрачено было 200 млн.

Среди других худших российских фильмов — «Самый лучший фильм 2», «Взломать блогеров», а также «Бригада: наследник». Попытка доснять популярный телесериал о лихих 90-х провалилась. Из звезд старой «Бригады» в фильме снялись лишь Екатерина Гусева и Александр Иншаков.

Ранее президент России Владимир Путин посмотрел фильм «Легенда о Коловрате» и признался, что картина взяла его за душу. «Мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — цитирует главу государства «Национальная служба новостей».

Феликс Сорокин
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