Составлен список худших российских фильмов

Специалисты составили список российских фильмов, которые получили наибольшее количество негативных отзывов от зрителей. За основу были взяты отклики на сервисе «Кинопоиск». В рейтинг вошли ленты, выпущенные на экраны за период с 2007 по 2017 год.
Первую строчку в антирейтинге занял фильм «Защитники» о людях с суперсопосбностями, вышедший в прокат в 2017 году, пишет информагентство Nation News. Кинокартина подавалась как российский ответ Marvel и умудрилась собрать в прокате почти пять миллионов долларов.
На второй строчке расположился ремейк культовой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», вышедший в 2014 году. Несмотря на наличие звезд кинематографа — Геннадия Хазанова, Михаила Ефремова, Ларисы Удовиченко и Анастасии Задорожной, зритель картину не оценил, сообщает «Федеральное агентство новостей». Режиссер и продюсер Максим Воронков заработал на фильме чуть больше 10 млн рублей. На съемки же потрачено было 200 млн.
Среди других худших российских фильмов — «Самый лучший фильм 2», «Взломать блогеров», а также «Бригада: наследник». Попытка доснять популярный телесериал о лихих 90-х провалилась. Из звезд старой «Бригады» в фильме снялись лишь Екатерина Гусева и Александр Иншаков.
Ранее президент России Владимир Путин посмотрел фильм «Легенда о Коловрате» и признался, что картина взяла его за душу. «Мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — цитирует главу государства «Национальная служба новостей».