В Москве мужчина сгорел в подъезде жилого дома
21 ноября 2025 в 23:33
Фото: © URA.RU
В подъезде одного из жилых домов Москвы сгорел мужчина. Человек погиб в результате полученных ожогов. В данный момент на месте инцидента задействованы экстренные службы. Об этом сообщил telegram-канал 112.
