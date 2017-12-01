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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:42  01 декабря 2017 0

СМИ: Кремль поставил задачу губернаторам провести президентские выборы без скандалов

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Путин еще не объявил о планах баллотироваться на пост президента страныФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кремль поставил задачу губернаторам и силовикам спокойно провести президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года. Виновных в нарушениях будут жестко наказывать.

Соответствующая установка дана полпредствам, губернаторам, руководителям региональных избирательных комиссий и силовым структурам, сообщают источники РБК. Перед регионами поставили три основные задачи: выборы должны пройти открыто, легитимно и без скандалов.

«Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны», — сказал собеседник агентства.

Один из источников РБК также напомнил, что после единого дня голосования в сентябре 2017 года было возбуждено несколько уголовных дел из-за нарушений на выборах. Все они будут доведены до конца в качестве «сигнала» на будущее.

Феликс Сорокин
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