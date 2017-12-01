Кремль поставил задачу губернаторам и силовикам спокойно провести президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года. Виновных в нарушениях будут жестко наказывать.
Соответствующая установка дана полпредствам, губернаторам, руководителям региональных избирательных комиссий и силовым структурам, сообщают источники РБК. Перед регионами поставили три основные задачи: выборы должны пройти открыто, легитимно и без скандалов.
«Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны», — сказал собеседник агентства.
Один из источников РБК также напомнил, что после единого дня голосования в сентябре 2017 года было возбуждено несколько уголовных дел из-за нарушений на выборах. Все они будут доведены до конца в качестве «сигнала» на будущее.