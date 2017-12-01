О воровстве стало известно после обращения в полицию сотрудников ломбарда, которые обнаружили недостачу в пакете.
Силовики выяснили, что золотые изделия формировались ломбардом согласно описи и отправлялись экспресс-доставкой в Волгоградскую область для переплавки, сообщает портал 72.ru.
Пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина сообщила, что вес посылок не сильно менялся, поэтому недостачу покупатели не замечали. «Изначально полицейские предположили, что хищением золота может заниматься курьер, но во время проверки выяснилось, что посылки всегда доставлялись разными людьми, а вот отправитель у них был один», — сказала она.
Таким образом, подозреваемой стала сотрудница «Почты России». Девушку задержали с поличным, когда она в очередной раз вскрыла пакет, чтобы достать содержимое. Она признала свою вину и рассказала, что все украденное хотела продать.
Девушку уволили, против нее возбуждено уголовное дело. Бывшей сотруднице почты грозит лишение свободы до двух лет.