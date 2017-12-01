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01 декабря 2017
30 ноября 2017
14:55  01 декабря 2017 0

В уральском городе ограбили магазин депутата. «Так нагло у меня еще не воровали»

Магазины электроники Курган, телевизоры
Воры украли у депутата телевизорФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Краснотурьинске двое молодых людей ограбили магазин депутата местной гордумы Василия Седельникова. Народный избранник оценивает ущерб в 9529 рублей.

Седельников является владельцем сети магазинов электроники и бытовой техники «Северный ветер». На прошлой неделе двое похитителей вынесли из магазина телевизор. На записи с камер видно, как один из злоумышленников отвлекает продавца-консультанта, а второй в это время прячет добычу под курткой. После чего оба покидают магазин.

По словам депутата, так нагло у него уже давно не обворовывали. «В магазине повсюду камеры, помещение находится под охраной. Поэтому их быстро вычислили. Они даже телевизор стоимостью 9529 рублей не успели продать. Полиция его вернула», — говорит Седельников.

На одного из молодых людей завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Александр Пономарев
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