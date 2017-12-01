Зауральские города получат особый статус и льготы по налогам

В Курганской области города Варгаши и Далматово готовятся получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Все необходимые для этого документы были собраны и переданы в правительство России, сейчас зауральцам остается ждать подписанного указа, уточнил «URA.RU» замгубернатора по экономической политике Сергей Чебыкин.
Новый статус населенным пунктам поможет получить поддержку фонда развития моногородов, ввести в городе налоговые льготы для бизнеса на прибыль и имущество, добычу полезных ископаемых и землю. Также резиденты ТОСЭР смогут в четыре раза сократить отчисления во внебюджетные фонды, привлечь инвесторов. Это позволит снизить зависимость от одного градообразующего предприятия.
Всего в Курганской области четыре населенных пункта имеют особые экономические условия и являются моногородами — это Катайск, Далматово, Варгаши и Петухово. Сергей Чебыкин отметил, что представители зауральских моногородов со своей стороны разработали ряд предложений для того, чтобы повысить интерес потенциальных инвесторов. Например, для небольших моногородов с населением до 20 тысяч человек стоит предусмотреть возможность быть резидентом ТОСЭР не только для юридических лиц, но и для индивидуальных предпринимателей.