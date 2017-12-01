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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:29  01 декабря 2017 8

Порошенко пообещал украинцам провести референдум о вступлении в НАТО и ЕС

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко отметил курс на евро-атлантическую интеграциюФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал гражданам своей страны скорое проведение референдумов. Голосования пройдут по поводу вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

«Мы твёрдо держим курс на евро-атлантическую интеграцию. И даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем на Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и о членстве в Европейском союзе», — цитирует Порошенко RT. Он добавил, что уверен в поддержке народом Украины такой инициативы. Результаты голосований будут такими же убедительными, как и при референдуме о независимости, сказал глава государства.

Ранее Порошенко заявлял, что членство в НАТО является стратегической целью Украины, и если народ проголосует «за» вступление в Североатлантический альянс, он сделает все, чтобы осуществить это. В Совете Федерации уверены, что такое стремление главы Украины является ложной целью.

Ксения Томашова
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