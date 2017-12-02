Назван яд, который хорватский генерал выпил на заседании Гаагского трибунала

Прокуратура Нидерландов сообщила предварительные результаты вскрытия погибшего хорватского экс-генерала Слободана Праляка.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, бывший военный скончался от отравления цианистым калием. «Предварительные результаты токсикологического исследования свидетельствуют, что в крови господина Праляка содержался цианистый калий. Это привело к сердечной недостаточности, которая, по всей видимости, и послужила причиной смерти», — отметили в ведомстве.
Слободан Праляк, напомним, в знак протеста против решения Международного трибунала по бывшей Югославии выпил яд прямо на заседании сразу после оглашения приговора в виде 20 лет тюрьмы. Умер бывший военный не в здании суда, а в госпитале.