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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
01:33  02 декабря 2017 0

Назван яд, который хорватский генерал выпил на заседании Гаагского трибунала

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, мертвец
Вскрытие тела выявило яд, которым отравился ПралякФото: depositphotos.com © URA.RU

Прокуратура Нидерландов сообщила предварительные результаты вскрытия погибшего хорватского экс-генерала Слободана Праляка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, бывший военный скончался от отравления цианистым калием. «Предварительные результаты токсикологического исследования свидетельствуют, что в крови господина Праляка содержался цианистый калий. Это привело к сердечной недостаточности, которая, по всей видимости, и послужила причиной смерти», — отметили в ведомстве.

Слободан Праляк, напомним, в знак протеста против решения Международного трибунала по бывшей Югославии выпил яд прямо на заседании сразу после оглашения приговора в виде 20 лет тюрьмы. Умер бывший военный не в здании суда, а в госпитале.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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