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29 ноября 2017
17:25  29 ноября 2017 0

Хорватский генерал выпил яд на заседании Гаагского трибунала. ВИДЕО

Оглашение приговора пришлось экстренно остановитьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Хорватский генерал Слободан Праляк в знак протеста против решения Международного трибунала по бывшей Югославии выпил яд. Сделал он это прямо на заседании сразу после оглашения приговора.

Заседание было экстренно прервано после слов генерала, сообщает Nation News. На видеозаписи, которая появилась в Сети, он сначала демонстративно выпивает неизвестную жидкость из пузырька, после чего заявляет, что это был яд.

Само заседание было посвящено оглашению апелляционной инстанции трибунала, сообщает сайт kp.ru. При этом был подтвержден вынесенный в 2013 приговор генералу о 20 годах лишения свободы. Это уже второй генерал за неделю, который попал в мировые СМИ в связи с попыткой самоубийства. Ранее член Центрального военного совета Китайской народной республики генерал-полковник Чжан Ян покончил с собой после появления обвинений в коррупции в его адрес.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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