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30 ноября 2017
29 ноября 2017
07:42  30 ноября 2017 0

Власти Хорватии резко отреагировали на самоубийство генерала в Гаагском суде

Генерал Праляк свел счеты с жизнью сразу после оглашения решения судаФОТО: скриншот видео из зала суда

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович скорбит в связи с самоубийством Слободана Праляка в Гаагском суде, которое произошло накануне. На этот шаг генерала толкнуло решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), подтвердившего приговоры шести представителям боснийских хорватов за военные преступления в Боснии и Герцеговине (БиГ).

От имени правительства Хорватия Пленкович выразил глубочайшие соболезнования семье Праляка.

«Его поступок, свидетелями которого мы все были сегодня, когда он во время оглашения решения Апелляционной палаты лишил себя жизни, больше всего говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к шестерым хорватам из БиГ и всему хорватскому народу», — цитирует премьер-министра РИА «Новости».

С подтверждением приговора обвиняемым также не согласились большая часть политиков граждан Хорватии. После инцидента президент страны Колинда Грабар-Китарович прервала свой визит в Исландию и вернулась в республику.

Особо резко хорватское руководство отреагировало на то, что в соответствии с решением суда МТБЮ Хорватию признали агрессором на территории Боснии и Герцеговины, что может повлечь за собой международно-правовые последствия и ущерб имиджу государства. Хорватия официально считает конфликт 90-х годов освободительной войной для хорватов.

Суд рассматривал в среду, 29 ноября, апелляционную жалобу Праляка и пяти его соратников, поданную в 2013 году, напоминает «Утро.ру». Тогда генерала признали виновным в военных преступлениях в период Боснийской войны и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Феликс Сорокин
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