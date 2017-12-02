Раскрыт секрет таинственного предмета под плащом Порошенко. Это не бронежилет

09:54 02 декабря 2017 0

Президент носит инсулиновую помпу, рассказал источник Фото: сайт администрации президента Украины

Однопартийцы Петра Порошенко раскрыли секрет того, что президент Украины прячет под плащом. Как выяснилось, он вынужден носить на себе медицинский прибор.

Во время публичного выступления журналисты заметили, что плащ Порошенко спереди топорщится из-за скрытого под ним предмета. Что именно скрывает глава государства, стало предметом домыслов. Основной версией в соцсетях стало то, что это бронежилет.

Как удалось выяснить журналистам, на самом деле это была инсулиновая помпа. «Петр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, поскольку часто бывает на долгих встречах, совещаниях. И аппарат — это выход для него», — рассказал телеканалу 360 источник в партии «Блок Петра Порошенко».

Инсулиновая помпа — специальный прибор, который автоматически вводит в кровь инсулин, когда нет возможности делать уколы. Пресс-служба президента никак не прокомментировала состояние его здоровья. Ранее он рассказывал журналистам, что не ест конфет и в его доме не бывает сладкого.