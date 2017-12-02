Актриса Кейт Уинслет уверена, герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник» Джек мог бы остаться в живых, если бы приложил к этому усилия. Она считает, что на доске, где лежала ее героиня Роуз, вполне хватило бы места обоим.
На шоу Стивена Кольбера актриса на пару с телеведущим в шутливой манере разыграла счастливый финал «Титаника», пишет информагентство Nation-News. Вместо доски, на которой осталась держаться на воде после кораблекрушения героиня Уинслет, в студии решили использовать стол. Ведущий и актриса наглядно показали, что места бы хватило обоим героям фильма. В ходе импровизированного диалога, ведущий попросил ее разрешения взобраться на стол и Уинслет великодушно согласилась. После этого актриса предположила, что Джек видимо не очень хотел спастись, потому что «недостаточно пытался».
Ранее режиссер культовой картины Джеймс Кэмерон заявил, что главный герой ленты должен был умереть в конце, иначе бы весь фильм потерял смысл. Кэмерон подчеркнул, что шансов на выживание у персонажа Ди Каприо не было, причем речь шла именно о художественных причинах его гибели, а не о физических, передавал телеканал 360. По словам режиссера, даже если бы молодой человек не утонул, то на него бы рухнула дымовая труба.
Кэмерон также сообщил, что на куске деревянной обшивки, на котором спаслась героиня Уинслет, мог бы поместиться и персонаж Ди Каприо. Но на плаву вдвоем возлюбленные бы не удержались. К слову, кусок древесины для съемок трагической сцены он искал несколько дней.