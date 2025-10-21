«Нас не загоняли»: Марина Хлебникова раскрыла главную «удачу» артистов 90-х

Певица озвучила важный плюс 90-х Фото: Предоставлено Мариной Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова не считает, что сейчас акцент на музыке 90-х и нулевых. В беседе с URA.RU исполнительница напомнила, что история, как и мода циклична, поэтому ностальгии по тем временами и нет.

«Те песни актуальны, но также есть и цикличность. Посмотрите на джинсы клеш, юбки широкие и в пол. Мода приходит и уходит, а потом повторяется. С музыкой то же самое».

Исполнительница хита «Чашка кофию» отметила, что в 90-е была особенная атмосфера, время которой сейчас ушло. Тогда и в нулевые для артистов было больше пространства, где можно «развернуться».

«В 90-х был замечательный момент. Нас, артистов, никто не загонял в рамки, которые называются форматом. Мы старались быть самобытными и ни на кого не похожими. Поэтому у нас была разная музыка, а не одинаковая. И голоса были разные. Вот в этом успех музыки 90-х, нулевых и даже чуть-чуть еще позже», — резюмировала артистка.