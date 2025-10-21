Европейцы подстрекают киевский режим: главные заявления Пескова на 21 октября

Маневры НАТО по ядерному сдерживанию находятся под вниманием Москвы, заявил Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европейские страны не являются сторонниками мира. Они наоборот, подстрекают Украину к продолжению конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU.

Помимо этого, представитель Кремля описал продолжающуюся подготовку встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он прокомментировал, как готовится саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Главные заявления Москвы на 21 октября — в материале URA.RU.

Москва про маневры НАТО по ядерному сдерживанию

В Москве отслеживают маневры НАТО по поводу ядерного сдерживания. По словам Пескова, эти учения всегда внимательно отслеживаются и анализируются их замыслы.

«Подобные учения всегда, всегда находятся в центре внимания наших военных, они внимательно отслеживают ход таких учений, разумеется, тщательно анализируются и сюжеты, и замыслы таких учений, и, конечно, в плане подготовки нашего потенциала», — заявил Песков. Он добавил, что принимаются соответствующие меры.

Подготовка встречи Рубио и Лаврова

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов по поводу встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, дата саммита не фиксировалась, а для его проведения нужна подготовка.

Помимо этого Песков указал на то, что ни Путин, ни Трамп не называли точных сроков. А на вопрос по поводу места проведения саммита следует спрашивать МИД РФ.

Фантастическая версия прилета Путина

Песков прокомментировал вопрос о «фантастической версии» совместного прилета Путина и Трампа в Венгрию. По его словам, он относится к ней как к фантастической.

«Как к фантастической версии и отношусь», — заявил Песков. Сделал он это в разговоре с журналистами.

Песков оценил вклад Онищенко

21 октября празднуется день рождения первого руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Пресс-секретарь президента поздравил его с юбилеем и оценил его вклад в становление службы и налаживании ее работы. Представитель Кремля отметил, что возглавляя Роспотребнадзор, Онищенко продолжает свою деятельность.

Настроение Москвы по поводу саммита

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, касаемо настроения Москвы по поводу предстоящего саммита в Венгрии. По его словам, настроение — рабочее, а работа предстоит — непростая. Также он отметил, что ориентировочные даты встречи не назывались.

«Настроение, рабочее настроение рабочее. Но работа предстоит непростая», – поделился пресс-секретарь президента.

Участие стран ЕС в саммите в Венгрии

Песков рассказал, что никакие детали участия европейских стран на саммите в Будапеште не обговаривались. А по поводу участия европейцев в принципе, он ответил, что вряд ли эти рассуждения могут быть целесообразными.

Европа подстрекает Украину к продолжению конфликта

Страны Европы подстрекают Украину к продолжению конфликта и не являются сторонниками мира. Такую позицию озвучил представитель Кремля.

«Европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира посредством политико-дипломатических контактов. Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны» — заявил Песков.

Предложения Москвы по предстоящему саммиту

Помимо вышеперечисленного, Пескову задали вопрос о наличии предложений Москвы по поводу саммита. По его словам, они не могут быть озвучены в «мегафонном режиме».

