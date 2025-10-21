Логотип РИА URA.RU
В рекламе энергетиков теперь должны предупреждать об их вреде

21 октября 2025 в 15:55
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В рекламе энергетических напитков в России теперь должны будут говорить об их вреде. Соответствующий законопроект приняла Госдума. 

«Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) должна в каждом случае сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления﻿» — пишет telegram-канал «Дума ТВ». Отмечается, что реклама не должна обращаться к детям и содержать информацию о наличии в них полезных компонентов. Кроме того, сейчас утверждаются требования к продолжительности и площади такого предупреждения. А также прорабатывается ответственность за нарушение новых правил.

Ранее стало известно, что в России заговорили о необходимости обязательного размещения предупредительной надписи о вреде употребления энергетических напитков на их упаковке. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

