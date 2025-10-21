В рекламе энергетиков теперь должны предупреждать об их вреде
В рекламе энергетиков теперь должны будут оповещать об их вреде
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В рекламе энергетических напитков в России теперь должны будут говорить об их вреде. Соответствующий законопроект приняла Госдума.
«Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) должна в каждом случае сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления» — пишет telegram-канал «Дума ТВ». Отмечается, что реклама не должна обращаться к детям и содержать информацию о наличии в них полезных компонентов. Кроме того, сейчас утверждаются требования к продолжительности и площади такого предупреждения. А также прорабатывается ответственность за нарушение новых правил.
Ранее стало известно, что в России заговорили о необходимости обязательного размещения предупредительной надписи о вреде употребления энергетических напитков на их упаковке. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.