В рекламе энергетиков теперь должны предупреждать об их вреде

«Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) должна в каждом случае сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления﻿» — пишет telegram-канал «Дума ТВ». Отмечается, что реклама не должна обращаться к детям и содержать информацию о наличии в них полезных компонентов. Кроме того, сейчас утверждаются требования к продолжительности и площади такого предупреждения. А также прорабатывается ответственность за нарушение новых правил.