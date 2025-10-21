Логотип РИА URA.RU
В Госдуме приняли закон, повышающий ответственность за подготовку к отопсезону

Володин: в России увеличили штрафы за срыв отопительного сезона
21 октября 2025 в 15:58
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В России приняли закон о повышении ответственности за подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Согласно документу, теперь юридическим лицам и должностным лицам грозят значительные штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду.

«Закон, повышающий ответственность за подготовку к отопсезону, принятИм вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц — до 40 тысяч рублей;для должностных лиц — до 10 тысяч рублей», — сообщил Володин. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Володин отметил, что контроль за прохождением отопительного сезона останется приоритетом для парламента. Он также напомнил о необходимости обеспечить тепло в жилых домах, школах, детских садах и больницах. Для этого, по его словам, ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.

Ранее Володин сообщил, что после начала отопительного сезона увеличилось число жалоб от россиян. Для решения проблем он заявил о необходимости вноса предложения в законодательство об увеличении штрафов для компаний за недобросовестное отношение к своей работе.

