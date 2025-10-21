В Госдуме приняли закон, повышающий ответственность за подготовку к отопсезону
В Госдуме приняли закон, повышающий ответственность за подготовку к отопсезону
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В России приняли закон о повышении ответственности за подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Согласно документу, теперь юридическим лицам и должностным лицам грозят значительные штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду.
«Закон, повышающий ответственность за подготовку к отопсезону, принятИм вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц — до 40 тысяч рублей;для должностных лиц — до 10 тысяч рублей», — сообщил Володин. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Володин отметил, что контроль за прохождением отопительного сезона останется приоритетом для парламента. Он также напомнил о необходимости обеспечить тепло в жилых домах, школах, детских садах и больницах. Для этого, по его словам, ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.
Ранее Володин сообщил, что после начала отопительного сезона увеличилось число жалоб от россиян. Для решения проблем он заявил о необходимости вноса предложения в законодательство об увеличении штрафов для компаний за недобросовестное отношение к своей работе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.