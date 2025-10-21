Путину предложили разработать Экологический кодекс РФ

«Мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила на Невском экологическом форуме, о создании или обсуждении экологического кодекса. Это поможет нам систематизировать законодательство, бизнесу понять, что же мы от него хотим фактически, ну и общественности поучаствовать в создании этого документа. Это будет, наверное, не один год делаться, но настала пора это сделать», — заявила Радионова на встрече с президентом. Ее слова передает пресс-служба президента на сайте Кремля.