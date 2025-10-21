Логотип РИА URA.RU
Путину предложили разработать Экологический кодекс РФ

21 октября 2025 в 15:50
Путин втсретился с главой Росприроднадзора Радионовой

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину предложили приступить к разработке Экологического кодекса РФ. С инициативой выступила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщила пресс-служба Кремля. По ее словам, систематизация действующего законодательства необходима для повышения эффективности регулирования в сфере охраны окружающей среды.

«Мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила на Невском экологическом форуме, о создании или обсуждении экологического кодекса. Это поможет нам систематизировать законодательство, бизнесу понять, что же мы от него хотим фактически, ну и общественности поучаствовать в создании этого документа. Это будет, наверное, не один год делаться, но настала пора это сделать», — заявила Радионова на встрече с президентом. Ее слова передает пресс-служба президента на сайте Кремля.

Руководитель ведомства объяснила, что за последние пять лет в России принято более 300 нормативных актов, регулирующих экологическую сферу. Их кодификация позволит упростить взаимодействие государства, бизнеса и общества, отметила она.

В ходе диалога Радионова также обратила внимание на международный опыт, отметив, что подобная работа ведется в Белоруссии и Китае. Она подчеркнула, что наличие единого кодифицированного документа станет инструментом для более прозрачного регулирования отрасли и позволит заранее учитывать требования к природопользователям.

