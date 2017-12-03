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03 декабря 2017
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Главные новости Москвы
07:58  03 декабря 2017 0

ГАЗ возродит легендарную советскую «Волгу». ФОТО

В Сети продолжают фантазировать на тему новой «Волги»ФОТО: Сергей Баринов

Легендарный советский автобренд «Волга» может быть возрожден «Группой ГАЗ». Однако истинных фанатов марки ждет разочарование: новая «Волга» станет коммерческим фургоном, а не большим седаном.

«Когда мы приняли решение прекратить производство „Волги“, на рынке была представлена 421-модель легковых автомобилей! Понятно, что быть 422-м интересно, но не прибыльно», — цитирует главу ГАЗа Вадима Сорокина телеканал 360.

Кроме того, о бесперспективности возрождения «Волги» в качестве легкового автомобиля ранее заявил совладелец компании «Русские машины» Зигфрид Вольф. По словам управленца, такой проект не принесет автопроизводителю прибыли.

Вольф также отметил, что легендарный бренд «Волга» можно вернуть на рынок в виде легкого коммерческого фургона по типу Volkswagen Caddy.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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