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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:39  03 декабря 2017 6

Украинские военные перестреляли друг друга в Донбассе

Попытка захвата резиденции Рината Ахметова. Донецк. Украина , автомат, армия, военные, ополчение
Бойцы ВСУ стреляют по своим, рассказали в ДНРФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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В Донбассе погибли 17 бойцов армии Украины, есть раненые. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает РИА «Новости».

Представитель оперативного командования пояснил, что потери бойцы понесли в поселках Гладосово и Травневое под Горловкой. Перестрелки вели между собой подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В период с 22 ноября погибли 17 военных Украины, еще 11 человек получили ранения.

«При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться», — подчеркнул Басурин. Он также рассказал, что силовики ВСУ частично покинули захваченные поселки. Остальные продолжают стрелять друг в друга.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки.

Артем Косых
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