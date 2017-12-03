Украинские военные перестреляли друг друга в Донбассе

В Донбассе погибли 17 бойцов армии Украины, есть раненые. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает РИА «Новости».
Представитель оперативного командования пояснил, что потери бойцы понесли в поселках Гладосово и Травневое под Горловкой. Перестрелки вели между собой подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В период с 22 ноября погибли 17 военных Украины, еще 11 человек получили ранения.
«При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться», — подчеркнул Басурин. Он также рассказал, что силовики ВСУ частично покинули захваченные поселки. Остальные продолжают стрелять друг в друга.
Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки.