12:43 04 декабря 2017 1

Иномарку из воды все же извлекли и отдали хозяину Фото: группа «Авто Новости Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте»

Тюменские полицейские выяснили, кто является хозяином дорогого Lexus, который несколько дней плавал по реке Волге в районе города Рыбинска. О странной находке в соцсетях рассказали жители Рыбинска. Очевидцы опубликовали фото автомобиля с тюменскими номерами в группе «Рыбинск сейчас» во «ВКонтакте».

«Кто потерял??? #Рыбинск», — написал автор фото. На снимках видна серебристая иномарка без бампера, передние колеса которой находятся в воде, а задние — на берегу. «72 регион?!!! Как она в Рыбе-то оказалась?»; «Там рядом Хаммер не плавает?»; «Её уже кто-то пытался вытащить, бампер оторвали»; «Хорошо живём, лексусами швыряемся!» — отреагировали пользователи.

Один из жителей Рыбинска и вовсе сообщил, что машина плавает в реке как минимум с 29 ноября. «Полиция не при делах! Lexus на воде, теперь в ГИМСа компетенции, как минимум штраф, навигация то закончилась», — шутят горожане. Пользователи «ВКонтакте» написали, что известие о плавающем в реке автомобиле за два миллиона рублей получило большой резонанс. «Еще чуть-чуть, и точно на передачу к Малахову Lexus бы уехал», — иронизируют люди.

1/4 Фото: группа «Рыбинск сейчас» в соцсети «ВКонтакте»

В другом рыбинском паблике «ВКонтакте» автолюбители сообщили, что хозяин дорогой иномарки нашелся, он жив и здоров, а не «плавает в Волге рядом». Автомобиль из реки извлекли и отдали хозяину, рассказали пользователи.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в ГИБДД по Тюменской области, владелица Lexus проживает в Надыме. За рулем автомобиля, судя по всему, ездил ее родственник — у мужчины такая же фамилия. «29 октября он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в Надыме, 4 ноября отказался от прохождения освидетельствования в Тюмени и 19 ноября также отказался от освидетельствования уже в Ярославской области», — рассказали в областной ГИБДД, отметив, что заявлений об угоне этого автомобиля не поступало.