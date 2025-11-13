Логотип РИА URA.RU
Тюменскому автовокзалу нужна защита от дронов

Тюменский автовокзал ищет подрядчика для обнаружения БПЛА
13 ноября 2025 в 16:58
Охрана вокзала должна будет внимательно следить за небом

Охрана вокзала должна будет внимательно следить за небом

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Автовокзал в Тюмени ищет подрядчика, который, помимо прочего, предоставит услуги по обнаружению беспилотников. Информация представлена на сайте госзакупок. Данное требование впервые включено в условия контракта по защите объекта от актов незаконного вмешательства.

«Обязанности работников исполнителя: обеспечивать обнаружение беспилотных летательных аппаратов путем организации наблюдения за воздушным пространством при проведении внешнего визуального осмотра зоны транспортной безопасности и периметра территории. При обнаружении БПЛА действовать в соответствии с инструкцией», — говорится в условиях договора.

Ранее в аналогичных контрактах, размещаемых «Объединением автовокзалов и автостанций», подобных условий не указывали. За год работы подрядчику готовы заплатить более 53 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область объявила набор в мобилизационный резерв для защиты стратегически важных объектов от атак беспилотников. А власти региона рассказали, что при угрозе атак население оповестят заранее.

