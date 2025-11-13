В Тюмени из-за слияния двух вузов переименовали остановку

Остановка теперь носит название «Аграрный институт» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени автобусная остановка «Государственный аграрный университет» сменила название. Теперь она называется «Аграрный институт». Об этом сообщили в городской администрации.

Переименование произошло в соответствии с утвержденным порядком изменения наименований автобусных остановок. «В соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени от 31.10.2022 № 45-60-1306/22, наименование существующей автобусной остановки „Государственный аграрный университет“ изменено с присвоением следующего наименования: „Аграрный институт“», — сообщает приказ ведомства.