В Тюмени из-за слияния двух вузов переименовали остановку
Остановка теперь носит название «Аграрный институт»
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени автобусная остановка «Государственный аграрный университет» сменила название. Теперь она называется «Аграрный институт». Об этом сообщили в городской администрации.
Переименование произошло в соответствии с утвержденным порядком изменения наименований автобусных остановок. «В соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени от 31.10.2022 № 45-60-1306/22, наименование существующей автобусной остановки „Государственный аграрный университет“ изменено с присвоением следующего наименования: „Аграрный институт“», — сообщает приказ ведомства.
Остановка расположена на улице Институтской в районе дома № 10. Причиной переименования стало слияние Государственного аграрного университета Северного Зауралья и Тюменского государственного университета. Теперь вуз именуется как Аграрный институт ТюмГУ.
