Крысы, шум, и плесень: на что жалуются тюменцы в Роспотребнадзор
Глава управления Галина Шарухо проводила личный прием в горожанами
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
За девять месяцев 2025 года в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступило более 7,7 тысяч обращений граждан. Чаще всего жители жаловались на некачественные продукты, услуги, работу операторов. В числе других замечаний — крысы в общественных местах и шум. Об этом сообщает само ведомство.
«По вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия поступило 3 960 обращений, по вопросам защиты прав потребителей — 3 808», — информирует Управление Роспотребнадзора. Среди наиболее частых жалоб — на шум, условия проживания в жилых помещениях, качество пищевых продуктов, отходы производства и потребления, качество питьевой воды. В сфере защиты прав потребителей чаще всего граждане обращались с проблемами, связанными с розничной торговлей и сферой услуг.
По результатам рассмотрения обращений 1409 стали основанием для проведения контрольных мероприятий, в 42 % случаев указанные в обращениях обстоятельства подтвердились. Кроме того, руководитель регионального управления Галина Шарухо в августе провела личный прием граждан, где жители жаловались на шум от магазинов, крыс у контейнерных площадок и плесень в подвалах домов.
