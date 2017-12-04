В екатеринбургском аэропорту Кольцово хозяйка выбросила собаку, которую не пропустили с ней на борт самолета. Получив отказа в регистрации на рейс, женщина, недолго думая, решила оставить питомца на уральской земле.
Пса подобрали сотрудники аэропорта, его отправили на передержку. Теперь собака ждет новых хозяев. Оперативный комментарий от представителей Кольцово получить не удалось.
Пользователи возмущаются и советуют сотрудникам в таком случае не регистрировать на рейс самих хозяев. «Зачем дебилы животных заводят, непонятно»; «Как можно бросить? Багаж-то не бросили бы, и, конечно, члена семьи не оставили бы. А собака по-вашему ничего не стоит?» — пишут в комментариях.
Это не первый случай, когда хозяева бросают своих питомцев перед вылетом. Как писало «URA.RU», в январе сотрудники нашли замерзшую насмерть собаку. Ее хозяйка не пожелала пропустить свой рейс в Гамбург и оставила животное недалеко от терминала. Сразу после перелета женщина опубликовала в Сети объявление с просьбой найти и передержать болонку, пообещав оплатить штраф. Однако в представителям аэропорта при этом она не обращалась.