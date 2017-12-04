Бузова синхронно выложила то же фото у себя в соцсетях
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов обновил свой Instagram фотографией с Бузовой. Себя и Ольгу он назвал главными холостяками ТНТ.
«Уважаемые половины, если не найдётесь в ближайшее время, то мы с Олей поженимся! Это угроза! Время пошло!» — написал Тимур.
Пользователи одобряют такое решение «Вперёд! Отличная пара»; «Совет да любовь»; «Классно смотритесь!». Однако есть и те, кто считает возможный брак ошибкой. «Не нужно бросаться в крайности»; «Тимур, только не это! Это ж… Ну ты понял)))», — пишут в комментариях.
В свою очередь, Ольга опубликовала такое же фото с подписью: «Я знаю ты на меня всегда смотришь, а теперь еще и чувствую».