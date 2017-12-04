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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:02  04 декабря 2017 0

Главный холостяк Comedy Club обещал жениться на Бузовой. ФОТО

Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова синхронно выложила то же фото у себя в соцсетяхФото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов обновил свой Instagram фотографией с Бузовой. Себя и Ольгу он назвал главными холостяками ТНТ.

«Уважаемые половины, если не найдётесь в ближайшее время, то мы с Олей поженимся! Это угроза! Время пошло!» — написал Тимур.

Пользователи одобряют такое решение «Вперёд! Отличная пара»; «Совет да любовь»; «Классно смотритесь!». Однако есть и те, кто считает возможный брак ошибкой. «Не нужно бросаться в крайности»; «Тимур, только не это! Это ж… Ну ты понял)))», — пишут в комментариях.

В свою очередь, Ольга опубликовала такое же фото с подписью: «Я знаю ты на меня всегда смотришь, а теперь еще и чувствую».

Дарья Рукачёва
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