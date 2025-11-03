День военного разведчика 2025: история и традиции праздника, открытки и поздравления

День военного разведчика отмечают в России 5 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России 5 ноября отметят День военного разведчика. Этот профессиональный праздник посвящен людям, чья работа требует тишины, точности и предельной ответственности. Они стоят на страже национальной безопасности, добывают важнейшие сведения и обеспечивают защиту страны. История, традиции и поздравления ко Дню военного разведчика — в материале URA.RU.

Когда отмечают День военного разведчика

День военного разведчика ежегодно отмечается в России 5 ноября.Праздник установлен указом Президента РФ от 31 мая 2006 года и отмечается на государственном уровне, хотя официальным выходным не является.

Дата выбрана не случайно: именно 5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление, ставшее прообразом современного Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Сегодня праздник отмечают военнослужащие и ветераны подразделений разведки, курсанты и преподаватели профильных вузов Министерства обороны, а также семьи и близкие разведчиков.

История праздника

История военной разведки России уходит в глубокую древность. Еще во времена Киевской Руси сбор сведений о противнике считался делом государственной важности. При Иване Грозном в 1549 году был создан Посольский приказ, где концентрировались политические и военные данные о соседних государствах.

В эпоху Петра I разведывательная деятельность получила законодательное оформление. В 1716 году в Воинском уставе впервые были прописаны основы разведки, а вскоре появился и орган, отвечавший за внешние связи и информацию — Коллегия иностранных дел. В XIX веке при Александре I была учреждена Экспедиция секретных дел, затем — Особенная канцелярия при военном министре, занимавшаяся стратегической и оперативной разведкой.

Современная история военной разведки началась в 1918 году. Приказом Реввоенсовета Республики от 5 ноября было создано Регистрационное управление: первый централизованный орган, координирующий разведывательную работу армии. С этого момента берет начало легендарное Главное разведывательное управление.

Сегодня военная разведка входит в состав Генерального штаба и носит официальное название Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Оно решает стратегические, военно-политические, технические и аналитические задачи, используя современные технологии, включая космическую и информационную разведку.

Поздравления с Днем военного разведчика 2025

Официальные и торжественные:

С Днем военного разведчика! Пусть ваша служба будет успешной, а каждый день — спокойным и мирным.

С праздником людей, которые знают цену тишине и точности! Гордимся вашим мужеством и преданностью делу.

Пусть сила, профессионализм и честь всегда остаются вашими верными спутниками.

С Днем разведчика! Пусть удача сопровождает каждую операцию, а Родина всегда будет благодарна.

Желаем здоровья, стойкости и уверенности — ведь от вас зависит спокойствие страны.

Для сослуживцев и друзей:

Брат, с Днем военного разведчика! Пусть интуиция никогда не подводит, а верные друзья будут рядом.

С праздником, разведчик! Пусть жизнь будет без засад, но с победами!

Пусть каждый день приносит уверенность, а служба — гордость и уважение.

Разведка — дело сильных духом. С праздником всех, кто стоит в тени, но служит Родине!

Пусть ваша работа будет точной, как выстрел, и безопасной, как мирное небо над головой.

Короткие поздравления (для СМС и открыток):

С Днем военного разведчика! Чести, мужества и удачи в каждом деле!

Пусть жизнь будет без тревог, а служба — только с победами.

Поздравляю с праздником разведчиков — «глаз и ушей» армии России!

С Днем разведки! Пусть интуиция и удача всегда идут рядом.

Горжусь теми, кто добывает информацию ради мира!

Пусть ваши успехи остаются тайной, но гордость за вас — явной.

С праздником разведки! Пусть здоровье и выдержка никогда не подводят.

Пусть каждый день будет мирным, а каждое решение — верным.

С Днем военной разведки! Смелости, точности и счастливого возвращения домой.

Пусть судьба всегда будет вашим союзником, а Родина — вашим тылом.

Открытки к Дню военного разведчика 2025

Пусть удача всегда будет на вашей стороне Фото: URA.RU

Пусть каждый день приносит гордость за службу и уверенность в завтрашнем дне Фото: URA.RU

Пусть ваши действия будут точными, а решения — верными Фото: URA.RU

Пусть интуиция никогда не подводит, а силы духа хватает на все Фото: URA.RU

Смелости, стойкости и непоколебимого спокойствия Фото: URA.RU

Пусть ваша работа будет незаметной, но всегда успешной Фото: URA.RU

Здоровья и благополучия вам и вашим семьям Фото: URA.RU

Пусть верность, честь и долг всегда будут вашими спутниками Фото: URA.RU

Пусть жизнь будет мирной, а служба — почетной Фото: URA.RU

Пусть ваш труд всегда остается примером мужества и преданности Родине Фото: URA.RU