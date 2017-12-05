Россия предложила США помощь в расследовании вмешательства в выборы президента

06:17 05 декабря 2017 0

Россия предложила США создать рабочую группу по кибербезопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия готова совместно с Соединенными Штатами создать рабочую группу по кибербезопасности и обсудить вопросы о вмешательстве в прошлогодние выборы американского президента. Об этом 4 декабря посол РФ в США Анатолий Антонов заявил телеканалу Си-би-эс.

«Более того, я хотел бы подтвердить, что мы готовы к созданию специальной группы по кибербезопасности, где все наши специалисты могут обсудить все интересующие вопросы. Они могут решить, кто вмешивался [в выборы], из какой страны была получена такая информация и что нам вместе делать, чтобы никто не вмешивался в наши отношения», — приводит ТАСС слова Антонова.

Ранее, напомним, американская сторона неоднократно обвиняла Россию в якобы имевшем место быть вмешательстве в выборы президента США, которые прошли в 2016 году. Москва, как и сам избранный глава государства Дональд Трамп, в свою очередь, всегда отрицали наличие каких-либо связей или договоренностей. За все время никаких доказательств российского вмешательства предоставлено не было.