{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:17  05 декабря 2017 0

Россия предложила США помощь в расследовании вмешательства в выборы президента

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Россия предложила США создать рабочую группу по кибербезопасностиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
все новости сюжета

Россия готова совместно с Соединенными Штатами создать рабочую группу по кибербезопасности и обсудить вопросы о вмешательстве в прошлогодние выборы американского президента. Об этом 4 декабря посол РФ в США Анатолий Антонов заявил телеканалу Си-би-эс.

«Более того, я хотел бы подтвердить, что мы готовы к созданию специальной группы по кибербезопасности, где все наши специалисты могут обсудить все интересующие вопросы. Они могут решить, кто вмешивался [в выборы], из какой страны была получена такая информация и что нам вместе делать, чтобы никто не вмешивался в наши отношения», — приводит ТАСС слова Антонова.

Ранее, напомним, американская сторона неоднократно обвиняла Россию в якобы имевшем место быть вмешательстве в выборы президента США, которые прошли в 2016 году. Москва, как и сам избранный глава государства Дональд Трамп, в свою очередь, всегда отрицали наличие каких-либо связей или договоренностей. За все время никаких доказательств российского вмешательства предоставлено не было.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров