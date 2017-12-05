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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
07:51  05 декабря 2017 0

В Москве задержали топ-менеджеров крупного поставщика Минобороны

фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Силовики сработали одновременно в двух городахФото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В Москве задержаны заместитель директора Олег Савицкий и финансовый директор компании «Воентелеком» Евгений Жилков. Обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при поставке техники для Министерства обороны РФ. Кроме этого силовики задержали еще одного бывшего сотрудника компании — экс-советника гендиректора Дмитрия Семилетова.

В понедельник, 4 декабря, в офисах «Воентелекома» в Москве и Санкт-Петербурге представители ФСБ, полиции и главного управления СКР провели обыски, во время которых была изъята часть документации, пишет РБК.

Следователи полагают, что топ-менеджеры компании с 2013 года при заключении контрактов с Минобороны завышали стоимость продукции предприятия. К примеру, военное ведомство приобретало один маршрутизатор по цене в 1 млн рублей, хотя его рыночная стоимость не превышает 350 тысяч рублей.

В 2016 году поставщик программ «Эмзиор» смог заработать больше 200 млн рублей, а интеллектуальный собственник разработок «Эмзиор технолоджи» — 40 млн рублей. После проверки в «Воентелекоме» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Лев Истомин
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