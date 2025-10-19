Освобожденный из Баку глава Sputnik Азербайджан летит в Россию
Картавых освободили из Азербайджана
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых освободили из-под стражи и отправили в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию», — заявила Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг российского журналиста. Ее слова передает РИА Новости.
Игоря Картавых задержали в Баку 1 июля 2025 года по надуманным обвинениям в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, легализации имущества, полученного преступным путем, а также по подозрению в «связях с российскими спецслужбами». Суд арестовал журналиста на четыре месяца. 10 октября стало известно, что Картавых переведен под домашний арест, однако вопрос о его освобождении оставался открытым. Решение об освобождении было принято после переговоров на высоком уровне между Россией и Азербайджаном.
