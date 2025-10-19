Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Освобожденный из Баку глава Sputnik Азербайджан летит в Россию

19 октября 2025 в 22:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Картавых освободили из Азербайджана

Картавых освободили из Азербайджана

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых освободили из-под стражи и отправили в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию», — заявила Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг российского журналиста. Ее слова передает РИА Новости.

Игоря Картавых задержали в Баку 1 июля 2025 года по надуманным обвинениям в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, легализации имущества, полученного преступным путем, а также по подозрению в «связях с российскими спецслужбами». Суд арестовал журналиста на четыре месяца. 10 октября стало известно, что Картавых переведен под домашний арест, однако вопрос о его освобождении оставался открытым. Решение об освобождении было принято после переговоров на высоком уровне между Россией и Азербайджаном.

Материал из сюжета:

В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал