FT: Трамп поставил Зеленскому ультиматум по принятию мира на условиях России
Трамп выдвинул жесткие требования к Зеленскому
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне потребовал от украинского лидера согласиться на мирное урегулирование конфликта по условиям, выдвинутым Россией. Об этом сообщает газета Financial Times. По данным издания, Трамп заявил, что в случае отказа украинских властей «киевский режим будет уничтожен».
«Вам нужно принять условия России, иначе киевский режим будет уничтожен», — передает слова Трампа Financial Times. Президент США назвал затягивание конфликта невыгодным для Вашингтона.
Ранее сообщалось, что во время встречи с Зеленским Трамп назвал «интересной» идею построить туннель Россия — Аляска. Он также выразил сомнения в целесообразности срочных поставок крылатых ракет «Томагавк» Киеву.
