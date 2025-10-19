«Не выкинешь из жизни»: Киркоров неожиданным образом высказался о скандальном интервью Пугачевой

Певец Филипп Киркоров не может плохо отзываться о своей бывшей супруге и артистке Алле Пугачевой и даже благодарен ей за совместно прожитые годы. Об этом «король российской эстрады» рассказал в интервью.

«Что я могу сказать? Это мой близкий человек, 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен, она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще. Для меня это счастливый период моей жизни, я благодарен за то, что она мне дала, сделала для меня — великая певица нашего времени», — сказал Филипп Киркоров, его слова приводит издание Super.