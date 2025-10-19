Момент ограбления Лувра попал на видео
Один из воров в черной толстовке разрезал витрину во время посещения Лувра
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В сети появилось короткое видео, на котором вор в светоотражающей жилетке поверх черного худи разрезает витрину с драгоценностями в Лувре. Об этом сообщило издание The New York Post со ссылкой на французские источники.
«На видео запечатлен вор из Дувра разрезающий пилой шкатулку с драгоценностями во время дерзкого ограбления средь бела дня», — пишет The New York Post в соцсети X, там же опубликовано видео французского издания BFMTV. Во Франции отмечают, что на видео запечатлен один из подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра — он разрезает витрину маленькой циркулярной пилой для стекла.
Ранее стало известно, что дерзкое ограбление Лувра произошло утром 19 октября, перед самым открытием музея. Из-за расследования он закрыт на неопределенный срок. За несколько минут грабители вынесли из Лувра девять драгоценностей, принадлежавших коллекции императора Наполеона Бонапарта и его супруги императрицы Жозефины.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.