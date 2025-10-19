Момент ограбления Лувра попал на видео

Один из воров в черной толстовке разрезал витрину во время посещения Лувра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В сети появилось короткое видео, на котором вор в светоотражающей жилетке поверх черного худи разрезает витрину с драгоценностями в Лувре. Об этом сообщило издание The New York Post со ссылкой на французские источники.

«На видео запечатлен вор из Дувра разрезающий пилой шкатулку с драгоценностями во время дерзкого ограбления средь бела дня», — пишет The New York Post в соцсети X, там же опубликовано видео французского издания BFMTV. Во Франции отмечают, что на видео запечатлен один из подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра — он разрезает витрину маленькой циркулярной пилой для стекла.