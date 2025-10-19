Самая яркая комета года видна уже сейчас Фото: Иван Высочинский/ТАСС

На всей территории России уже возможно наблюдать самую заметную комету этого года. Такую информацию предоставил профессор ИГУ Сергей Язев. По его словам, комета C/2025 A6 (Lemmon) сейчас видна на вечернем небе в созвездии Гончие Псы. Ее можно обнаружить под Ковшом Большой Медведицы, неподалеку от яркой звезды Арктур. Как выглядит комета, которую могут увидеть жители всех регионов РФ, — в фоторепортаже URA.RU.

Как сообщил крымский астроном Александр Якушечкин, накануне C/2025 A6 Lemmon, приближающаяся к Земле, неожиданно снизила свою яркость перед сближением, однако впоследствии вновь стала заметнее. По словам специалиста, минимальное расстояние между кометой и Землей будет достигнуто 21 октября и составит порядка 90 миллионов километров, что эквивалентно 0,6 астрономической единицы.

Комету уже наблюдали астрономы, причем в условиях отсутствия искусственного освещения и атмосферной дымки ее удавалось увидеть без использования оптических приборов. Так, 18 октября ее яркость оценивалась в 4,6 звездной величины, однако затем показатель снизился до 5,7.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) относится к числу долгопериодических комет. Последний раз это небесное тело приближалось к Солнцу около 1350 лет назад. 16 апреля 2025 года комета прошла вблизи Юпитера, в результате чего ее траектория была изменена. Теперь ожидается, что следующий перигелий кометы состоится через 1154 года. Орбита этого объекта отличается значительной вытянутостью: апогей до сближения с Юпитером составлял 243 астрономические единицы, а после гравитационного маневра уменьшился до 219 астрономических единиц. Для сравнения, расстояние от Солнца до Плутона составляет 49 астрономических единиц.