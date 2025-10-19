ВС РФ уничтожили 15 БПЛА над регионами за три часа
19 октября 2025 в 22:43
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские войска уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами за три часа. В период с 17:00 до 20:00 мск дроны были сбиты над тремя регионами.
