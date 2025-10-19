Министр обороны Германии испугался Северного флота России

В Европе боятся российских подлодок в Акртике Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Северный флот России представляет угрозу для НАТО, поскольку российские атомные подлодки способны поражать цели по всей Европе. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Российский Северный флот представляет потенциальную угрозу для коммуникационных и транспортных путей между союзниками по НАТО», — сказал Борис Писториус в интервью изданию Bild. Он добавил, что Россия благодаря ее атомным подлодкам способна в теории поразить ядерным оружием цели в Европе.

Глава Минобороны Германии заявил о якобы милитаризации Арктики. По его словам, ответным шагом Европы станет реализация совместного германо-норвежского проекта по строительству современных неатомных подводных лодок класса U212CD, предназначенных для охоты на другие подлодки. Писториус уточнил, что для этого создается новая верфь в Бергене (Норвегия), а сами субмарины будут оснащены передовыми немецкими технологиями.

