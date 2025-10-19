«Звезды в джунглях» 19 октября: кто покинул проект после трудного испытания

Ольга Бузова и Михаил Галустян - ведущие проекта Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

19 октября на канале ТНТ вышел четвертый выпуск проекта «Звезды в джунглях. Карибский сезон». В этот раз новая участница столкнулась с тяжелым испытанием и заработала приз для других звезд. А в финальном голосовании игрокам пришлось делать непростой выбор. О том, кто покинул проект в четвертом выпуске — в материале URA.RU.

Правила шоу «Звезды в джунглях 2»

«Звезды в джунглях 2» — это экстремальное реалити-шоу на ТНТ, где знаменитости живут в диких условиях тропического острова. Участниками являются актеры, музыканты и блогеры. Они ежедневно сталкиваются с опасными испытаниями, голодом и напряженной борьбой за главный приз. Размер приза зависит от накопленных командой монет.

Кто участвует

В шоу заявлено 19 знаменитостей.

Аристарх Венес (актер),

Ирина Пинчук (блогер, экс-участница «Дома-2»),

Джефф Монсон (боец ММА),

Маша Малиновская (телеведущая),

Ян Дилан (музыкант и блогер),

Екатерина Шкуро (юмористка),

Альбина Кабалина (актриса),

Ася Резник (юмористка),

Вадим Дубровин (актер),

Сергей Романович (актер),

Андрей Минин (участник и один из создателей команды КВН «Максимум").

Кто покинул проект «Звезды в джунглях 2» в прошлом выпуске

В третьей серии проекта звездный лагерь покинул Сергей Рост. 60-летний актер признавался, что приехал не играть, а отдыхать и загорать. Именно этим он настроил против себя весь лагерь. В итоге участники проголосовали против него. Актер обвинил звезд в недостойном поведении, но те заявили, что от него нет пользы на проекте. В финальном испытании он проиграл и отправился домой. После ухода Роста призовой фонд сократился до 1,4 млн рублей.

Конкурс для нового участника

Маргарита Овсянникова оказалась новым участником проекта Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новой участницей проекта стала выпускница «Дома-2» Маргарита Овсянникова (MARGO). Сразу после прибытия ей пришлось пить коктейль с тухлой рыбой в обмен на приз для всех участников. Овсянникова выпила напиток до дна. В итоге звездам передали поднос с картофелем, огурцом и дыней.

Испытания за монеты

На испытание за монеты в этот раз отправились Артур Диланян и Маргарита Овсянникова. Диланяну поручили достать ключи из аквариума, где находились змеи и игуаны. Далее нужно было открыть ящики и высыпать их содержимое в стеклянный ящик, в который затем поместили Маргариту Овсянникову. Она же, находясь в нем, должна была найти монеты, спрятанные среди предметов. Там находились собачий корм, чай, жабы, земля с червяками, опилки с опарышами, куриные лапы, кукурузные хлопья. На выполнение задания отводилось не более 15 минут.

В середине испытания Маргарита запаниковала, заявив, что ей нечем дышать. Ведущие сжалились над ней и досрочно завершили конкурс. До конца испытания оставалось еще чуть больше двух минут. Выигрыш составил семь монет или 1,4 млн рублей. Диланян и Овсянникова отправились в магазинчик, где купили курицу и один бородинский хлеб. Призовой фонд уменьшился до 2,3 млн рублей.

Испытание за иммунитет

Участникам нужно было удерживать мяч в руках и отпустить ровно через 10 минут, несмотря на часы. Победителем становится тот, чей результат окажется ближе к указанному времени. Для усложнения задания рейнджеры повесили на каждого змей.

Первой сдалась Екатерина Шкуро, последней была Альбина Кабалина. Самой точной оказалась Ирина Пинчук с результатом 9 минут 41 секунда. Она и получила иммунитет на ближайшее голосование.

Решающее голосование: кто стал номинантом на вылет

Перед голосованием Альбина Кабалина неожиданно бросила вызов Сергею Романовичу. Она согласилась выдвинуть свою кандидатуру на вылет, если он тоже согласится. Романович поддержал ее предложение. Ведущие шоу объяснили остальным участникам, что они все же могут голосовать против других звезд. В итоге наибольшее количество голосов получили Аристарх Венес и Сергей Романович.

Испытание на вылет: кто покинул проект

Аристарх Венес остался в проекте Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Венесу и Романовичу предстояло сыграть в слепой футбол. В этой игре они выступали в роли тренеров. Им нужно было словами координировать действия своих напарников, которыми стали Ирина Пинчук и Андрей Минин.

Участникам предстояло в течение 10 минут попасть мячом по трем воротам, а затем забить дополнительный гол в любые ворота соперника. В ходе игры Пинчук нарушила правила, за что была наказана 60-секундным штрафом и обязана была оставаться на месте. Минин сумел забить три гола, а Пинчук — два. В итоге победил Аристарх Венес.