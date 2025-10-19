В Крыму увеличат лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров на человека

В регионе увеличили лимит выдачи бензина Фото: Роман Наумов © URA.RU

Власти Республики Крым с 20 октября увеличат лимит отпуска бензина на автозаправочных станциях до 30 литров в сутки в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов 19 октября. По его словам, топливо будет доступно в свободной продаже на 130 АЗС по всему региону.

«С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки», — отметил глава региона в своем Telegram.

Аксенов добавил, что актуальные адреса автозаправок, где можно приобрести бензин, опубликуют на официальном портале правительства Крыма и на сайте министерства топлива и энергетики республики. По его словам, власти Крыма и Севастополя совместно с операторами АЗС до конца недели подготовят предложения по решению проблемы с поставками топлива. Эти предложения планируют представить президенту России Владимиру Путину.

