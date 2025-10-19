Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Крыму увеличат лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров на человека

19 октября 2025 в 23:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В регионе увеличили лимит выдачи бензина

В регионе увеличили лимит выдачи бензина

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Власти Республики Крым с 20 октября увеличат лимит отпуска бензина на автозаправочных станциях до 30 литров в сутки в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов 19 октября. По его словам, топливо будет доступно в свободной продаже на 130 АЗС по всему региону.

«С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки», — отметил глава региона в своем Telegram.

Аксенов добавил, что актуальные адреса автозаправок, где можно приобрести бензин, опубликуют на официальном портале правительства Крыма и на сайте министерства топлива и энергетики республики. По его словам, власти Крыма и Севастополя совместно с операторами АЗС до конца недели подготовят предложения по решению проблемы с поставками топлива. Эти предложения планируют представить президенту России Владимиру Путину.

Продолжение после рекламы

Ситуация с поставками бензина в Крым остается на контроле федерального центра. В регионе ранее возникли трудности с логистикой и обеспечением АЗС топливом, что привело к необходимости временных ограничений. На встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсуждались шаги по стабилизации рынка и обеспечению бесперебойной работы АЗС. Власти подчеркивают, что оперативно реагируют на ситуацию и принимают меры по улучшению доступности топлива для населения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал