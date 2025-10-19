Reuters: ЕС хочет принять морскую декларацию для борьбы с Россией
Европа хочет тщательнее контролировать нефтяные танкеры
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Дипломатическое подразделение Европейского союза (ЕСВД) призвало страны ЕС поддержать новую морскую декларацию, предусматривающую проведение проверок российских танкеров якобы «теневого флота». Этот термин обозначает корабли, используемые для обхода санкций. Об этом сообщается в официальном документе ЕСВД.
«Организация призывает государства-члены поддержать морскую декларацию, которая позволила бы странам ЕС, работающим с государствами флага, организовывать проверки российского „теневого флота“ нефтяных танкеров», — говорится в документе ЕСВД. Его опубликовало агентство Reuters.
Ранее задержание российского танкера у берегов Франции вызвало резонанс — в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Евросоюз использует подобные случаи для давления на Россию и создания новых зон противостояния. При этом в МИД термин «теневой флот» назвали не имеющим оснований в международном праве.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
