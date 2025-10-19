Логотип РИА URA.RU
Отец Маска заявил, что его сын любит RT

19 октября 2025 в 23:09
Илон Маск может выйти на контакт с RT

Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Предприниматель из США и основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск любит и уважает международный телеканал RT и его вклад в медиапространство. Об этом рассказал его отец Эррол Маск в интервью с журналистами.

«Кстати, Илон полностью разделяет мою точку зрения. Я говорил людям из RT: „Хотите пригласить Илона — дайте мне знать“, — сказал Эррол Маск в беседе с журналистом RT

Эррол Маск выразил признательность RT за их позицию

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Перед этим отец Илона Маска отметил огромное значение RT в мире медиа. Он также выразил восторг от того, что телеканал вещает по всему миру на национальных языках множества стран.

«Я был готов увидеть что вещание идет на русском с английскими субтитрами, это было бы ОК. Но нет, ничего подобного, у нас RT на английском», — сказал предприниматель.

Он отказался давать четкие советы телеканалу на будущее, поскольку они им не требуются. Он лишь попросил RT продолжать в том же духе и оставаться собой. «Вы так добры и не задираете нос — это правильный путь», — подчеркнул Эррол Маск.

При этом ранее он уже высказывался касательно телеканала. Он отмечал, что Запад боится RT из-за правды, которую не стесняются показывать на телеканале.

