Отец Маска заявил, что его сын любит RT
Илон Маск может выйти на контакт с RT
Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley
Предприниматель из США и основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск любит и уважает международный телеканал RT и его вклад в медиапространство. Об этом рассказал его отец Эррол Маск в интервью с журналистами.
«Кстати, Илон полностью разделяет мою точку зрения. Я говорил людям из RT: „Хотите пригласить Илона — дайте мне знать“, — сказал Эррол Маск в беседе с журналистом RT.
Эррол Маск выразил признательность RT за их позицию
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Перед этим отец Илона Маска отметил огромное значение RT в мире медиа. Он также выразил восторг от того, что телеканал вещает по всему миру на национальных языках множества стран.
«Я был готов увидеть что вещание идет на русском с английскими субтитрами, это было бы ОК. Но нет, ничего подобного, у нас RT на английском», — сказал предприниматель.
Он отказался давать четкие советы телеканалу на будущее, поскольку они им не требуются. Он лишь попросил RT продолжать в том же духе и оставаться собой. «Вы так добры и не задираете нос — это правильный путь», — подчеркнул Эррол Маск.
При этом ранее он уже высказывался касательно телеканала. Он отмечал, что Запад боится RT из-за правды, которую не стесняются показывать на телеканале.
