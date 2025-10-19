В Белгородской области из-за атаки дрона ранен мирный житель
В Белгородской области из-за атаки дрона ранен мирный житель
19 октября 2025 в 23:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Белгородской области пять муниципалитетов подверглись атакам ВСУ. В результате атак ранен мирный житель. Мужчина с осколочным ранением доставлен в Валуйскую ЦРБ. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал