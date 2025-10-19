ВС РФ начали освобождение Херсона, Трамп сомневается в поставках Tomahawk Киеву: главное об СВО на 19 октября

Один военный погиб, еще четверо получили ранения в Белгородской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В результате атаки украинского FPV-дрона, произошедшей во время выполнения боевого задания в селе Борисовка Белгородской области, погиб один военнослужащий добровольческого отряда «Орлан», еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трое пострадавших были госпитализированы в Валуйскую центральную районную больницу с осколочными ранениями конечностей, спины и головы различной степени тяжести. Еще один раненый проходит лечение в Волоконовской центральной районной больнице, где ему диагностированы множественные осколочные повреждения рук и ног. Другие главные события СВО — в материале URA.RU.

Участник СВО вручил Путину почетный знак своей бригады

Боец СВО вручил Путину почетный знак своей бригады

Участник специальной военной операции Алексей Верещагин передал президенту России Владимиру Путину почетный знак своей бригады во время прямого эфира телепрограммы «Москва. Кремль. Путин». Верещагин подчеркнул, что рассматривает президента как добровольца, который вместе с бойцами несет всю тяжесть происходящего. По словам военного, почетный знак был передан в знак глубокого уважения президенту. Путин, в свою очередь, выразил благодарность участнику СВО.

ВС РФ прошли восемь километров под землей

Военнослужащие группировки «Восток», принимавшие участие в сражениях за Новомихайловку в ДНР в конце 2023 года, преодолели расстояние в восемь километров по подземной трубе в согнутом положении. Об этом рассказали в эфире телепрограммы «Вести недели» на телеканале «Россия 1.

Отмечается, что подобная «трубопроводная операция» была проведена впервые — еще до аналогичных операций в Судже и Авдеевке. Ее проведение держалось в секрете, чтобы не раскрывать тактический прием и не помешать осуществлению схожих маневров на других участках фронта.

Началось освобождение Херсона

Российские вооруженные силы удерживают контроль над промышленной зоной Херсона, расположенной на левом берегу Днепра, а также над дачными поселками, находящимися на островах в нижнем течении реки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, подчеркнув, что подобные обстоятельства свидетельствуют о начале операций по освобождению города. По словам Сальдо, отдельные районы Херсона располагаются на левом берегу Днепра, что позволяет российским войскам сохранять контроль над частью территорий города.

США могут отказать Украине в поставках Tomahawk

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News отметил, что поставки вооружения Украине не будут осуществляться, если это способно угрожать безопасности Штатов. Глава США подчеркнул, что Вашингтон не может передать Киеву все свое оружие, поскольку не допустит создания рисков для собственной страны. Это заявление прозвучало на фоне поставок Украине ракет большой дальности Tomahawk.

Зеленский просил Трампа включить Украину в переговоры России и США

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с предложением привлечь Украину к переговорному процессу между Штатами и Россией. Об этом глава украинского государства сообщил в интервью телеканалу NBC, комментируя итоги своей недавней встречи с Трампом в Вашингтоне. Зеленский выразил убежденность, что для достижения прочного мира необходимо участие обеих сторон конфликта. По его словам, исключение Украины из переговоров между США и Россией может привести к тому, что любые достигнутые договоренности останутся лишь формальными и не обеспечат долгосрочного урегулирования ситуации.

Трамп уверен, что Украина потеряет часть территорий

В интервью телеканалу Fox News Трамп, отвечая на вопрос о готовности России завершить конфликт на Украине без существенных территориальных уступок со стороны Киева, заявил, что Владимир Путин «определенно что-то заберет». По словам президента США, потеря Украиной территорий при завершении конфликта — неизбежна.

ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские войска также уничтожили места размещения ВСУ